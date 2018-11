Última do ano, oficina faz parte do programa Cidade Empreendedora e acontece no próximo dia 28, no Centro Cultural.

O Sebrae em parceria com a Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, promove a oficina Pratique Atendimento, uma ação que faz parte do programa Cidade Empreendedora, que oferece cursos gratuitos na área de empreendedorismo.



A oficina acontece no dia 28 de novembro, às 18h30, no Centro Cultural, e tem por objetivo capacitar pessoas que pretendem iniciar um negócio ou para quem deseja aprender na prática como analisar a influência do seu comportamento no atendimento ao cliente. O último encontro promovido pelo Sebrae, a oficina Sei Empreender, aconteceu no último dia 17 e teve todas as vagas preenchidas, que tratou da identificação das características empreendedoras.



Para fazer a inscrição na oficina Pratique Atendimento, os interessados podem entrar em contato com os Agentes de Desenvolvimento Local: Eduardo Maltauro, telefone: 991961561 ou com Simone Dartora Soster, telefone 9 99182908. A confirmação deve ser feita até 26 de novembro.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia).