O ano tem sido de inúmeros investimentos por parte da Administração Municipal, principalmente na questão da infraestrutura urbana. Foram assinadas várias ordens de serviço para pavimentação de ruas, bem como para o asfalto rural das comunidades de Pinhal, Terra Vermelha e Linha Gasperini. Na manhã desta segunda-feira, 19, foi anunciado mais um pacote de asfaltamento. Desta vez, 15 ruas serão beneficiadas, sendo 10 com recapeamentos e outras cinco com asfalto novo. O ato foi realizado no auditório do Centro Cultural e contou com a presença de inúmeras lideranças comunitárias, que vieram representar as ruas contempladas.



O prefeito Rogério Pacheco, acompanhado do secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, o presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Ortigara, e dos representantes das empresas vencedoras da licitação, Valmir Patzlaff, da Britax e Mauricio Perotti da Balbinot, assinaram as ordens de serviço. O investimento total será de pouco mais de R$ 2,4 milhões, que será bancado com recursos próprios do município. Os trabalhos serão iniciados de imediato e o tempo de execução varia entre 45 dias a 60 dias, dependendo da rua e do tipo de obra.



As cinco ruas contempladas com a pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nova foram a Camarões, no bairro Nações; Silvino Ciarini e Jairo Goss, do Industriários; Seringueiras do bairro Petrópolis; rua das Enseadas, no Natureza e a rua Thereza Guloswski Vanzo do loteamento Poente do Sol. O custo total é de R$786.638,70 mil. Antes dos serviços de pavimentação serem iniciados, todas as vias receberão nova tubulação do sistema de abastecimento de água, trabalho garantido com a assinatura do convênio de R$ 2 milhões entre a Prefeitura de Concórdia e a Casan, na última semana.



Já as ruas que receberão recapeamento asfáltico são a Rio de Janeiro e São Paulo no bairro dos Estados; rua Clovis Cesar de Oliveira no bairro Santa Cruz; Japão, Israel e Albânia e parte das ruas Itália, Espanha, Argentina e Canadá, todas do bairro Nações. O investimento é de R$1.615.993,65. As 15 ruas beneficiadas são solicitações antigas dos moradores, que agora vão receber vias em condições ideais de trafegabilidade. Os longos anos sem qualquer manutenção, deixaram muitas ruas comprometidas.

Tancredo Neves

Durante o ato da manhã desta segunda-feira, 19, também foi assinada a ordem de serviço do contrato emergencial com a empresa Balbinot Terraplenagem, Pavimentação e Obras LTDA, que fará a pavimentação dos buracos que foram abertos, por fresagens, na rua Tancredo Neves, na subida do Parque de Exposições. O problema já ocorre desde 2016, quando na etapa final da obra, constatou-se alguns problemas na camada asfáltica, que impediram a entrega oficial. As inconformidades estavam sendo corrigidas com a reposição da camada de asfalto comprometida, mas os buracos da última fresagem, realizada no mês início do mês passado, não foram tapados.



Depois de notificar a empresa e respeitar os prazos legais para ter autorização de contratar, de forma emergencial, a Prefeitura de Concórdia executará o fechamento dos buracos, por meio da empresa Balbinot. Os custos da nova obra serão pagos pelo município, que posteriormente repassará o ônus para a empresa responsável pela obra, descumpriu as cláusulas do contrato de serviço.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)