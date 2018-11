O Ministério Público da Comarca de Concórdia ofereceu denúncia contra quatro pessoas envolvidas na confusão, que resultou no espancamento de jovem, que podem ter resultado na morte de Jorge Wendel Gonçalves Dias, de 23 anos. A denúncia foi ofertada por meio da Promotora de Justiça Substituta, Dra Mariana Mocelin, no último dia 14 de novembro de 2018.



Ao final da denúncia, o Ministério Público requereu que os denunciados sejam levados à Julgamento pelo Tribunal do Júri. Atualmente, dois dos principais suspeitos de envolvimento na confusão estão presos preventivamente por risco à ordem pública. Além da gravidade dos fatos, a Justiça sustenta que existem relatos de ameaças a familiares da vítima para justificar a prisão dos dois.



A confusão ocorreu no dia 14 de outubro de 2018, na Oswaldo Zandavalli, em Concórdia.



De acordo com o MP, "Jorge foi espancado até a morte por quatro jovens, que agiram com intenção de matar ao desferirem incontáveis socos e chutes na vítima, principalmente na região da cabeça, não se importando que ela já se encontrava inconsciente e no chão.



Consta da denúncia que, no momento que a vítima Jorge decidiu ir embora da casa noturna, encontrou um dos acusados e iniciaram uma discussão, motivada por desavenças antigas ocorridas no bairro onde moravam, momento em que um segundo acusado chegou agredindo a vítima com socos, seguido da vinda dos dois últimos denunciados.



Mesmo depois que um deles atingiu a vítima por trás, com uma pedra na cabeça, deixando-a inconsciente, os acusados continuaram a chutá-la por diversas vezes, quase sempre na região vital da cabeça, chegando ao ponto de um dos acusados esbravejar que beberia o sangue da vítima e que tinham que matá-lo.



Só pararam as agressões com a presença dos seguranças do estabelecimento e com a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, quando os acusados evadiram-se do local.



O homicídio é triplamente qualificado, pois o crime foi cometido por motivo torpe, na medida em que os denunciados mataram Jorge em razão de desentendimento anterior; bem como cometido com emprego de meio cruel, já que a vítima passou por intenso e desnecessário sofrimento; e cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto além da superioridade numérica dos agressores contra uma única pessoa, que se encontrava desarmada e desacompanhada, Jorge foi agredido pelas costas".

(Com informações do repórter André Krüger)