De acordo com o filho da vítima, Oldemar Land, na tarde de domingo (18) os golpistas foram até a casa da sua mãe, Ella Sibila Land, de 81 anos, e prometeram, através de “rezas”, a cura do problema de audição que ela tem. Eles prometeram também que as “rezas” serviriam para curar doenças de um filho da vítima e que ele largaria o vício do cigarro. O fato aconteceu na Rua Otávio Matzenbacher, em Ipira.

Na manhã desta segunda-feira, os golpistas levaram a vítima até a agência do Sicoob de Ipira. Ela entrou no banco enquanto os golpistas aguardavam no carro. Fez a retirada de R$ 3 mil e entregou para os golpistas. Segundo Oldemar, os atendentes questionaram sua mãe porquê da retirada deste valor e ela disse que era para pagar compras, iludida com a proposta dos estelionatários.

Na tarde de hoje, a Polícia Militar apreendeu nas proximidades da ponte dois homens e uma mulher que estavam numa camionete L200 Prata, com placas de Frederico Westphalen, RS, com o lado do motorista batido. Na delegacia, houve a confirmação de estes eram os golpistas.

Oldemar Land faz um alerta a população. “Temos que ter o máximo de cuidado com esse tipo de gente. Minha mãe foi vítima, mas poderia ser qualquer idoso. Nós já tínhamos feito o contato com a polícia que já sabia do fato e estava de olho nos estelionatários. Em nome da minha família agradeço a polícia pelo trabalho”.

A polícia Militar encontrou com os golpistas R$ 5.112,00 e mercadorias sem nota de procedência.

(Fonte: Grupo Magronada).