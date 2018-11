A segunda-feira foi bastante movimentada nas escolas da rede estadual de ensino. Desde a madrugada de domingo, pais formaram filas para garantir uma vaga nas escolas mais próximas ao centro da cidade. O período de matrículas para os novos alunos iniciou nesta segunda-feira e segue até a sexta, dia 23 de novembro.

Na Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior os portões foram abertos às 6h da manhã, também de domingo, e mais de 70 pais já estavam aguardando para fazer a matrícula. O maior procura na Vidal Ramos é por vagas no 1º ano do Ensino Médio. Segundo a diretora Alzimara Freitag, foram abertas duas turmas de 1º ano e por volta das 9h30 da manhã as vagas já estavam esgotadas. “Agora eles ficam em cadastro de reserva e, caso alguém desista ou é chamado para estudar em outra instituição, ofertaremos mais vagas”, afirma Alzimara.

Na Escola Deodoro, localizada no centro de Concórdia, os pais também começaram a formar filas ainda no domingo para garantir uma vaga no Ensino Fundamental (5º ao 9º ano). A diretora Alix Bruschi Schneider diz que as filas para as matrículas já são aguardadas. “Para nós é bem tranquilo e vamos atendendo por ordem de chegada”, pontua.

A professora supervisora de Gestão Escolar da ADR Concórdia, Vera Gonçalves Carvalho, diz que as filas se formam porque muitas vezes os pais querem tentar uma vaga em uma unidade específica. “Para o Ensino Médio temos várias escolas, mas a procura acaba sem maior em algumas”, observa. Todos os alunos terão escola garantida, mas pode ser que não seja exatamente na unidade desejada. Vera esclarece que os critérios para definição das vagas são proximidade da residência do aluno com a escola e local de trabalho dos pais, além do tamanho das salas de aula.

Documentação necessária para a matrícula

Certidão de Nascimento;

- Carteira de Identidade;

- Atestado de Frequência com indicação da etapa/ano em 2018 ou histórico escolar;

- Comprovante de residência atualizado (até três meses anteriores a matrícula);

- 1 foto 3x4; (opcional);

- Carteira de vacinação, para os estudantes do Ensino Fundamental;

- Fotocópia do CPF dos pais ou responsáveis.