Trabalhos começaram no final da manhã desta segunda-feira, dia 19.

A obra de reparo da Rua Tancredo Neves, em Concórdia, começou no final da manhã desta segunda-feira, dia 19. O trabalho deverá durar de dois a três dias no sentido de quem faz direção do Parque de Exposições até o centro.

A Administração Municipal precisou realizar um contrato emergencial para solucionar o problema dos defeitos na massa asfáltica, que persiste desde o início da obra. Como a antiga empresa não concluiu os trabalhos, a empresa Balbinott Pavimentações e Obras foi a vencedora do contrato para terminar essa etapa.



Neste contrato emergencial, a empresa Balbinot apresentou a menor proposta, cerca de R$ 142 mil. A prefeitura agora tentará cobrar na Justiça da outra empresa que não conclui os trabalhos e teve o contrato cancelado. Esta obra ainda não foi entregue oficialmente para a Administração Municipal.

(Com informações do repórter André Krüger).