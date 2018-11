O atual diretor do Hospital Osvaldo Cruz, de Arabutã, Carlos Eduardo Moraes Lima, vai deixar o cargo em dezembro. Ele confirmou a informação ao Jornalismo da Rádio Aliança e contou que a entidade já avalia currículos para nomear um novo gestor.

Moraes Lima conduziu o Hospital por cinco anos. Ele relata que vai deixar a direção para assumir outra função em uma empresa da iniciativa privada. “Há alguns anos apresentei uma proposta de representação comercial a uma empresa ligada à produção e comércio de panificação. Recebi uma proposta dessa empresa, avaliei e decidi aceitar”, conta ele. “Já estamos avaliando alguns currículos e em dezembro devemos anunciar o novo diretor”, afirma Moraes Lima.

O diretor também lista algumas ações da gestão e comenta que vai entregar o Hospital em pleno funcionamento. “Em cinco anos, com apoio da população e também da Administração passada e da atual, podemos ressaltar várias ações, como a implantação do atendimento 24 horas, a reativação do bloco cirúrgico, reforma da sala de recuperação, implantação do projeto de segurança exigido pelos Bombeiros, adequações às normas exigidas pela Vigilância Sanitária, reformas de quartos, aquisição do gerador de energia, atendimentos de ortopedia, cirurgias gerais, entre outras. Alguns dos projetos já vinham da outra gestão e eu dei sequência”, lista o diretor.

Questão financeira:

A Rádio Aliança recebeu informações de que a situação financeira do Hospital seria crítica e que as portas poderiam ser fechadas. Sobre a questão, Carlos Eduardo diz que não é verdade e que a situação está equilibrada e que a entidade não corre riscos de parar de atender. “Desde que assumi a situação é parecida, sempre com uma certa dificuldade financeira, mas conseguimos manter o equilíbrio, diminuindo gastos em alguns pontos, fazendo investimentos, mas sempre mantendo os atendimentos à população”, registra. “O Hospital não corre risco de fechar, posso garantir isso, inclusive, ao mudar o gestor, vamos fazer a prestação de contas ao conselho administrativo, apresentando todos os dados”, adianta.

Atualmente o Hospital se mantém com recursos viabilizados através de convênios com o SUS, Prefeitura, Governo do Estado, procedimentos particulares, doações da população e ações como bingos e jantares.