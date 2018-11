Um cavalo foi atropelado na madrugada desta segunda-feira, dia 19, na BR-282 em Ponte Serrada. Solto na pista, o animal foi atingido por um Volkswagen Up, com placas de Lages.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do automóvel não se machucou. O veículo chegou a sair da pista após atingir o cavalo, que morreu ainda no local. O proprietário não foi identificado.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.

(Fonte: Oeste Mais)