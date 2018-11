O empresário da Detalhes Móveis Planejados, Rogério Antônio Cecchin, encabeça a única chapa para comandar a CDL Concórdia na próxima gestão (2019/2020). O prazo para registro de candidatura encerrou no último sábado, dia 17, às 12h, e apenas a chapa “Prosperar e Crescer”, indicada pela atual diretoria, foi protocolada. O empresário Gabriel Sabino, da Ideal Modas, concorre à vice-presidência. O mandato será de dois anos com possibilidade de prorrogação por mais um ano.



Cecchin ingressou na entidade em 2017 na gestão do atual presidente, Heldemar Maciel, e ocupa o cargo de suplente fiscal. Ele foi o coordenador do Pavilhão da Indústria e Comércio na Femix 2018, um dos mais importantes da feira.

O atual presidente Heldemar Maciel, que faz parte da gestão da CDL desde 2013, deixará o cargo em dezembro. “Agora deixo o cargo de presidente em boas mãos. Cecchin é um empresário experiente e comprometido com as causas da entidade. Continuarei na nova diretoria ajudando no que for preciso”, enfatiza. Maciel sairá do comando da entidade para se dedicar integralmente a um novo projeto em 2019.

O candidato à sucessão, Rogério Cecchin, diz que pretende dar continuidade aos trabalhos que já são realizados na CDL. “Quando você passa a integrar a diretoria da entidade, acaba tendo uma visão completa do quanto a CDL de Concórdia é importante para o desenvolvimento da cidade. Aqui o time veste realmente a camisa e defende os direitos de centenas de associados”, destaca. A eleição acontece na quinta-feira, dia 29 de novembro, na sala de reuniões da entidade no horário das 9h às 17h, sem fechar ao meio-dia.



Fonte: Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia