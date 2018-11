Uma lombada instalada na SC-283, no Distrito de Santo Antônio, em Concórdia, tem causado acidentes. Ela foi implantada no dia 09 deste mês e em 10 dias, seis colisões foram registradas no local. Na manhã desta segunda-feira, dia 19, o superintendente regional do Deinfra, Élio Godoi, confirmou à Rádio Aliança, que um reforço na sinalização será feito.

Godoi explicou que já existe sinalização, mas em função dos acidentes, ela será ampliada. “Claro que a intenção é evitar acidentes, mas, isso é recorrente onde lombadas novas são instaladas. Nos primeiros dias acidentes infelizmente acontecem. Os motoristas não estão acostumados e acabam diminuindo a velocidade de forma brusca, causando as colisões”, comenta o superintendente. “A sinalização já existe, dentro das normas técnicas, inclusive sinalizamos o local com placas antes de instalar a lombada, para que os condutores já ficassem atentos. Mas, como foram vários acidentes, vamos ampliar”, adianta ele.

Élio prefere não falar em data, mas garantiu que já está providenciando os ajustes necessários. “Estamos no final de governo e temos algumas contenções de despesas, mas acredito que nos próximos dias a gente consiga ampliar a sinalização. Vamos avaliar e talvez uma pintura no asfalto seja feita”, adianta.

A lombada:

Ela foi construída próximo ao Posto de Combustível da Copérdia e era uma solicitação dos moradores e de autoridades. “Tínhamos pedidos dos vereadores da Legislatura passada e da atual. Também havia solicitação dos moradores locais, pois há restaurantes, estabelecimentos comerciais e principalmente, porque existe um CMEI nas proximidades, ou seja, atendemos uma demanda coletiva. O objetivo é fazer com que os motoristas reduzam a velocidade naquele trecho, para garantir a segurança”, argumenta Godoi.