Fato aconteceu no começo da manhã desta segunda-feira, dia 19.

Mulher ferida em colisão envolvendo duas motocicletas no Sintrial

Uma mulher de 23 anos ficou ferida em uma colisão envolvendo duas motocicletas na manhã desta segunda-feira, dia 19, em Concórdia. O fato, atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários, aconteceu na rua 29 de Julho, no acesso ao bairro Sintrial. Envolveram-se duas motos com placas de Concórdia.



A condutora de um dos veículos foi atendida com escoriações e encaminhada para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco pela ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. O outro motociclista, de 21 anos, não sofreu ferimentos.



De acordo com relatos, uma das motos descia uma via de acesso a 29 de Julho e o outro veículo estava nesta via principal, quando houve a colisão.



A Polícia Militar esteve no local para fazer os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)