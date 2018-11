Terminou à meia-noite de ontem (domingo), em todo o Brasil, a Operação Proclamação da República 2018, que começou à zero hora de quarta, dia 14. Nos cinco dias de operação, em Santa Catarina a PRF registrou 128 acidentes, com 146 pessoas feridas e 05 mortes. Em comparação com o mesmo período do ano passado (14 a 18/11), houve queda no número de acidentes e feridos, mas um aumento no número de mortes:

2017 2018 Variação Acidentes 141 128 -9,2% Feridos 180 146 -18,8% Mortos 04 05 +25%

As cinco vítimas fatais registradas na Operação Proclamação da República foram:

Quinta 15/11: saída de pista na BR 470 em Trombudo Central;

Sexta 16/11: colisão transversal na BR 470 em Rio do Sul, colisão traseira na BR 101 em Içara e colisão frontal na BR 280 em Mafra;

Domingo 18/11: saída de pista na BR 101 em Biguaçu.

Durante os cinco dias de operação, a PRF lavrou 2.921 autos de infração, sendo 77 deles por embriaguez e 284 por ultrapassar em local proibido. Os radares fotográficos fizeram 2.385 mil imagens de excesso de velocidade. Na tarde de ontem (domingo), um motorista passou a 134 km/h em frente à unidade operacional da PRF em Joinville, onde o limite é de 60 km/h.

Ainda durante o feriado, na área criminal, 40 pessoas foram presas por motivos diversos e 05 veículos roubados foram recuperados. A PRF apreendeu também 350 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na BR 101 em Joinville.

(Fonte: Nucom/PRF/SC)