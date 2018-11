Estimativa da CDL é que 100 pessoas sejam contratadas em Concórdia para as vendas de Natal

O comércio de Concórdia deverá contratar cerca de 100 pessoas agora, com a proximidade do Natal, segundo levantamento da CDL. Setores ligados a vestuários, calçados, alimentação e presentes são os que registram o maior número de contratações. Além de uma colocação no mercado de trabalho neste período, os empregos temporários podem ser uma oportunidade para seguir carreira profissional.

A gerente de Recursos Humanos da rede Passarela, Cristine Dalla Valle, conta que em Concórdia serão contratadas 20 pessoas, sendo sete para a panificação e o restante para os supermercados. “Buscamos pessoas com idade acima de 18 anos, ensino médio completo ou cursando e que tenham disponibilidade de horários”, destaca. Cristine comenta que a empresa não exige experiência profissional, mas é fundamental que o trabalhador tenha interesse em aprender. Segundo ela, a intenção é efetivar os temporários.

O empresário Edilson Lohmann, sócio-propietário da loja Ouro Móveis, não planeja ampliar a equipe para a temporada de fim de ano, mas aposta no crescimento das vendas. “Esperamos que a definição dos novos rumos da política tenha reflexos positivos. Todo fim de ano há incrementa nas vendas porque as pessoas sempre querem comprar algo novo”, afirma.

O empresário João Koche, sócio-propeitário da Arako Móveis, ainda analisa o cenário para o comércio com certa cautela. Na opinião dele, o momento ainda é de incertezas. “O consumidor tem que recuperar a confiança. Não vejo a falta de dinheiro como um problema, mas a insegurança em gastar por não saber o que irá acontecer com a economia”, pontua.

Um levantamento realizado pela Federação das CDL’s de Santa Catarina mostra que 38,9% das empresas entrevistadas no Estado projetam abrir vagas nesta temporada. Isso representa um crescimento de 10% em relação aos números do ano passado.

Dicas para os temporários

- Tenha em mente que o trabalho não é um bico;

- Mantenha um bom relacionamento no ambiente de trabalho;

- Mostre que você pode ajudar a empresa a crescer;

- Seja pontual;

- Busque por novos conhecimentos;

- Seja comprometido;

- Mostre que você tem espírito de equipe;

- Foque nos resultados;

- Seja criativo;

- Fique de olho nos colaboradores efetivos;

- Mostre sua vontade de ser efetivado.