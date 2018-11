O fim da tarde deste domingo, dia 18, foi marcado pelo quinto acidente de trânsito sobre a nova lombada física, instalada na SC 283, em Santo Antônio. O fato ocorreu por volta das 19h e envolveu dois veículos Gol, com placas de Concórdia. Em função dessa colisão, seis pessoas precisaram ser levadas para avaliação médica no Pronto Socorro do Hospital São Francisco pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e Samu.



Em um dos veículos, estavam dois adultos e duas crianças. No outro, estavam dois adultos, uma adolescente e duas crianças. A adolescente de 16 anos estava relatando dores na coluna e as crianças, que estavam na cadeirinha, foram levadas apenas por precaução.



Conforme informações de moradores, esse é o quinto acidente de trânsito ocorrido neste ponto da rodovia desde que a lombada física foi instalada, a poucos metros do posto da Copérdia. A maioria foi de apenas danos materiais. Já na sexta-feira, dia 16, uma mulher de 48 anos ficou ferida ao se envolver em colisão traseira entre moto e carro.



Conforme Lauri Balbinot, morador das proximidades, a lombada se faz necessária para fazer com que os motoristas diminuam a velocidade, já que a região tem residências e estabelecimentos comerciais às margens da estrada. Porém, ele observa que há pouca sinalização aos motoristas informando a existência desse mecanismo, que foi instalado há poucos dias.