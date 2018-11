Matrículas no Estado iniciam nesta segunda-feira

Atenção pais ou responsáveis por estudantes! Nesta segunda-feira, 19 de novembro, inicia o período de matrículas da rede estadual de ensino para o ano letivo 2019. O prazo irá até a sexta-feira, 23 de novembro.

Uma informação importante é que a escola deve ser escolhida pelos critérios de zoneamento, ou seja, a que fica mais próxima da residência do aluno ou do trabalho dos pais ou responsáveis legais. As matrículas deverão ser feitas pessoalmente.

A expectativa da rede estadual é receber cerca de 100 mil novos alunos nas 1.073 unidades escolares de SC. Haverá um segundo momento para a realização das matrículas entre os 4 e 7 de fevereiro de 2019, mas a recomendação é que as matrículas sejam realizadas nesta etapa para facilitar o planejamento das escolas e contratação de professores.

Para fazer a matrícula é necessário levar os seguintes documentos:

- Certidão de Nascimento;

- Carteira de Identidade;

- Atestado de Frequência com indicação da etapa/ano em 2018 ou histórico escolar;

- Comprovante de residência atualizado (até três meses anteriores a matrícula);

- 1 foto 3x4; (opcional);

- Carteira de vacinação, para os estudantes do Ensino Fundamental;

- Fotocópia do CPF dos pais ou responsáveis.