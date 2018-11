Uma banca de revistas, situada na área central de Concórdia, foi alvo de arrombamento e furto por duas vezes num intervalo de poucas horas. O fato foi registrado neste domingo, dia 18. O estabelecimento fica situado nos quiosques do Largo Rio Branco. Nas duas ocasiões, a Polícia Militar foi chamada.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, na primeira vez, ocorrida durante a madrugada, foram levados cerca de vinte maços de cigarro e um pote de moedas, cujo quantitativo não foi informado. A ação foi percebida quando os proprietários chegaram para trabalhar no começo da manhã. Conforme o empresário, que prefere não se pronunciar sobre o fato, ele saiu para almoçar no fim da manhã e quando voltou no fim da tarde, percebeu que a banca foi invadida e furtada pela segunda vez. Desta feita, outros maços de cigarros que estavam nas caixas foram levados.



Neste segundo fato, câmeras de monitoramento flagraram a ação e a PM já teria um suspeito.



Esta foi a sexta fez que a banca foi alvo dos bandidos nos últimos quinze dias. A segunda somente neste domingo, dia 18.