Um estabelecimento comercial registrou na madrugada deste domingo, dia 18, o seu quinto arrombamento e furto nos últimos quinze dias em Concórdia. Trata-se de uma banca de revitas, situada no Largo do Rio Branco.



A ação foi percebida na manhã deste domingo, dia 18, quando funcionários chegaram para trabalhar no local e perceberam a situação. Conforme relato feito a Polícia Militar, a proprietária do estabelecimento informou que uma das janelas dos fundos foi estourada para os bandidos adentrarem no local. Algumas estantes também foram derrubadas.



Mesmo com o prejuízo e o transtorno, os ladrões levaram apenas 20 maços de cigarros de diversas marcas.