Na manhã deste domingo (18), por volta das 10h, uma carreta Volvo com placas de Tangará da Serra/MT, saiu da pista e tombou no km 408 da BR 282 em Catanduvas.

O acidente ocorreu em uma curva nas proximidades da Ervateira Regina. O condutor Leandro André Booni não se feriu. O caminhão transportava uma carga de vinho e erva-mate.

De acordo com informações colhidas no local, teria travado o volante do veículo ocasionando o acidente.

Bombeiros foram acionados para a ocorrência, mas retornaram para a base logo em seguida. A Polícia Militar esteve no local orientando o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

(Fonte e fotos: Blog Paulo Gonçalves)