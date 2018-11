Por volta das 04h30min deste domingo (18), a Polícia Militar de Piratuba recebeu uma ligação no 190, onde J.J.S informou que ocorreu um acidente de trânsito na Avenida Brasil, próximo da empresa Peças Kaefer, em Ipira.

Chegando no local, os militares constataram que uma Fiat Strada com placas de Concórdia, colidiu em um poste e o condutor se evadiu do local. No interior do veículo, os militares encontraram um celular Samsung de cor vermelha, durante a chamada telefônica atendida pelos policiais, uma mulher falou ser a namorada do condutor, onde foi possível identificá-lo como C.J.D.

O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado, e realizou a limpeza da pista. A CELESC foi informada sobre o fato.

(Fonte: Magronada)