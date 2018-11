Na noite deste sábado (17), a Polícia Militar de Piratuba recebeu uma ligação no 190, feita por L.M., informando que foi ameaçado de morte com uma arma de fogo pelo homem de iniciais D.G.K., e que ele estaria se deslocando para o município de Piratuba.

Rapidamente a PM se deslocou próximo a Ponte Irineu Bornhausen, na Avenida Governador Jorge Lacerda, lado de Piratuba. Os policiais montaram uma barreira e abordaram um Fiat Uno, conduzido por D.G.K., que tinha como passageiro um menor de idade.

Os militares fizeram uma busca pessoal em D.G.K., e encontraram uma faca na cintura do mesmo. Também foi feito uma revista no veículo, onde os policiais encontraram uma pistola Bruni, com um cartucho na câmara e três no carregador, atrás do banco traseiro do passageiro, foi encontrado uma outra faca, de fabricação caseira, no porta luva do automóvel.

O Conselho Tutelar foi chamado para o local, onde o menor foi liberado e ficou aos cuidados de uma conselheira. D.G.K., assumiu a propriedade das armas e falou para os policiais que a pistola original é uma 9mm, porém ele modificou a pistola para uma 765. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido junto com a arma de fogo com quatro munições calibre 32 intactas, e as duas facas, para a DPMU de Joaçaba, onde o delegado de plantão realizou os procedimentos cabíveis.

