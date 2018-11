No dia 26 de outubro de 2018, representantes da Secretaria de Saúde de Arabutã estiveram reunidos em Chapecó. Na oportunidade, foi selada uma parceria que garante 35 exames de Alta Complexidade para a população do município sem custo nenhum para o paciente. "Conforme negociação, conseguimos 35 exames de Ressonância Magnética, quantidade suficiente para zerar a fila de espera na qual o paciente aguardava em média um ano para conseguir o exame", destaca o secretário de saúde de Arabutã, Cleiton Lermen.

Os pacientes contemplados serão os que estiverem cadastrados até o momento da negociação. Esse quantitativo de exames feitos, se realizados na rede privada, alcançaria o valor aproximado de R$ 20 mil.

Cataratas: Fila zerada

O município de Arabutã, pela segunda vez neste ano, zera a fila dos pacientes que têm a visão afetada pela catarata, através do mutirão de cirurgias realizado no dia 01 de Novembro no hospital Fundação de São Lourenço do Oeste. A catarata é responsável por 47,8% dos casos de cegueira no mundo, acometendo principalmente a população idosa. O único tratamento eficaz para a catarata é a cirurgia. "A Prefeitura de Arabutã, através da Secretaria de Saúde, está satisfeita com os procedimentos que foram realizados com sucesso, auxiliando quatro munícipes que já não contabilizam mais nesta estatística", pontua Lermen.

(Fonte: PG Comunicação)