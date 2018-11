A Polícia Militar de Concórdia recuperou alguns objetos que foram furtados de uma cooperativa de multi trabalhos. Tratam-se de ferramentas como carrimnho de mão, marreta, pá redonda e ferramentas diversas que foram levadas da Cooperativa Colibri. O fato foi percebido na manhã da sexta-feira, dia 16.



Conforme os responsáveis pelo local, foi percebida a ação quando os funcionários chegaram para trabalhar e perceberam que o último portão do barracão e a porta de acesso ao escritório foram arrombados.



De acordo com o gerente da cooperativa, através de informações, ele chegou até uma residência no Nova Brasília, onde estariam as ferramentas furtadas. Como os moradores do local, aparentemente, não estavam em casa, ele foi até os fundos e localizou os objetos. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência.