Cerca de mil metros de fio de cobre foram levados de propriedade rural no interior de Irani. O fato foi registrado na tarde da sexta-feira, dia 16, na localidade de Linha Toldinho I, que fica às margens da SC 473, KM oito. Conforme informações da Polícia Militar, o proprietário do local procurou a PM para relatar o arrombamento de três residências da propriedade. Do local, ele percebeu a falta de uma balança e mil metros de fio de energia elétrica, qeu abastecia as residências e galpões. Tal situação deixou a propriedade sem energia elétrica.

De acordo com relatos, o proprietário é morador de Concórdia e esteve no local pela última vez no meio desta semana. Quando retornou na tarde da sexta-feira, dia 16, percebeu o ocorrido. Não há suspeitas de quem possa ter cometido o crime.