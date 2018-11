Os alunos do Ensino Médio do Senai Concórdia foram vice-campeões da XXI Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Representaram o SENAI na competição de lançamento de foguetes os alunos do ensino médio: Kallythan Angelo Trindade Boniatti, Lucas Orso Bison e Lorenzo Ciacci Zanella. O foguete, desenvolvido por eles, atingiu durante os testes um deslocamento de 160 metros de distância. Na competição, atingiu 95 metros. A Olimpíada aconteceu na cidade de Barra do Piraí-Rio de Janeiro. A professora orientadora é Queila Fernanda Benck, mestre em Física.





A disputa consiste em construir foguetes de garrafa PET que usam como combustível vinagre e bicarbonato. Os materiais são lançados de forma horizontal. Para o aluno, Lucas Orso Bison, a participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica foi um aprendizado e a conquista do vice-campeonato reforça o currículo dos alunos participantes. “Nos esforçamos muito para atingir esse resultado. Isso fortaleceu a nossa aprendizagem. Essa conquista nos incentiva a seguir em frente e agrega muito para o nosso currículo. O SENAI abre nossas mentes para a inovação e, o mais importante, abre as portas para o nosso futuro”, declara Lucas.





“Participar de uma competição como esta é uma experiência única, tanto pelas habilidades que temos que demonstrar, quanto pela troca de conhecimentos que fazemos com participantes do Brasil inteiro. Este ano participamos pela segunda vez, e já conseguimos avanços em relação aos resultados do ano passado. Para 2019, já estamos planejando as melhorias que serão feitas no projeto, e que nos proporcionará melhorar ainda mais os nossos resultados”, destaca a professora Queila Fernanda Benck.





“Os alunos se dedicaram muito ao projeto, fizeram muitos ensaios, revisaram o conteúdo, estudaram temas relacionados à astronomia, desenvolveram provas práticas e teóricas. Foi uma longa caminhada até a Olimpíada Brasileira de Foguetes. Os resultados conquistados nos enchem de orgulho. A conquista é consequência do trabalho realizado pela equipe do ensino médio SESI/SENAI”, comemora a professora do SENAI-Concórdia, Nádia Lúcia Nardi Dal Piaz.

(Fonte: PG Comunicação)