Trabalho faz parte do programa Cidade Empreendedora em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A entrega do estudo ocorre na próxima segunda-feira, 19 de novembro, no auditório do Centro Cultural, a partir das 19h. Desenvolvido pelo Sebrae, dentro do programa Cidade Empreendedora, o estudo visa identificar as oportunidades de investimento em Concórdia, na geração de empreendimentos de micro, pequeno e grande porte, que venham a impactar a dinâmica econômica e social local.



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Sebrae, promove diversas ações dentro do programa Cidade Empreendedora, são cursos, oficinas, estudos e planejamentos estratégicos por meio dos eixos de desenvolvimento, para impulsionar a economia do município.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)