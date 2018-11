Fazer gestão com responsabilidade, disponibilizando recursos e buscando parcerias com governo estadual e federal para áreas primordiais como saúde, melhorando o atendimento e a qualidade de vida dos cidadãos concordienses. Este foi um compromisso assumido pela atual Administração Municipal que, desde o início de sua gestão, tem investido na saúde em vários segmentos, como na renovação da frota veículos.



Em 2017, início do mandato, a Secretaria de Saúde contava apenas com uma ambulância, que apresentava diversos problemas mecânicos além da altíssima quilometragem rodada. Para tentar suprir a demanda, por meio de solicitação, o governo do estado cedeu uma ambulância usada, para uso do município. Agora, por meio de convênios com o governo federal, a prefeitura entregou duas ambulâncias novas e duas vans para a Secretaria de Saúde. Também foram adquiridas uma van para uso da Secretaria de Urbanismo e Obras e outra para a Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação, veículo adaptado para transporte de pessoas com deficiência.



A entrega ocorreu na manhã desta sexta-feira, 16 de novembro, na Rua Coberta. O prefeito Rogério Pacheco, juntamente com o presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Ortigara, vereadores, secretários e demais membros da equipe de governo, participaram do ato. Os investimentos somam R$ 996.350,00. Deste montante R$ 156.100,00 da compra de uma van e R$ 6.573,32, para fazer a adaptação do veículo, foram pagos com recursos próprios do município. O restante foi recurso oriundo de convênios com o governo federal.



Os veículos irão melhorar a qualidade do transporte de pacientes e usuários, tanto dentro da cidade, quanto no deslocamento para outros municípios. Além da entrega das seis unidades, estão previstas mais três motocicletas e uma ambulância de simples remoção, que serão adquiridas pela Secretaria de Saúde.



(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)