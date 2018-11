A última coleta de resíduos sólidos da Campanha Lixo Zero, Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema, foi realizada na quinta-feira, dia 15, na Rua Coberta. Muitas pessoas aproveitaram o feriado de Proclamação da República para fazer o descarte de materiais que não são mais utilizados. Entre eletrodomésticos, lâmpadas, pilhas, baterias e eletrônicos, o montante recolhido foi de quase 18 toneladas.

O superintendente da Fumdema, Gilberto Romani, destaca que a população entendeu o objetivo da campanha e que o volume recolhido na quinta-feira surpreendeu. “Por volta de 7:30h já havia um pessoal lá na Rua Coberta para fazer o descarte. A empresa responsável pelo destino correto, disponibilizou um caminhão grande, mas teve que locar mais um, pois muita coisa foi levada, mais do que imaginávamos”, conta ele. “Só na quinta-feira foram 10 toneladas de eletrônicos, mais de sete mil lâmpadas, quatro toneladas de vidro e cerca de 400 quilos de baterias e pilhas”, detalha ele. “Acredito que a sociedade entendeu o prejuízo que estes materiais causam à natureza e à saúde, quando descartados em local incorreto. Só tenho é que agradecer às pessoas que contribuíram, levaram o material e às entidades parceiras”, registra Romani.

Ao longo do ano as coletas foram feitas nas comunidades do interior, onde cerca de 68 toneladas de material eletrônico e 56 mil lâmpadas foram recolhidos. Para 2019, a ideia é que um ponto de coleta seja disponibilizado. “Além de recolher estes resíduos no interior e na cidade, nossa intenção foi conscientizar a população sobre a importância do destino correto. Vamos manter o contrato com a empresa que recolhe o material e o nosso objetivo para o próximo ano é definir um ponto para que as pessoas possam levar os resíduos”, adianta Gilberto.

A Iniciativa Lixo Zero foi realizado com o apoio da UnC, Celesc, Sicoob Crediauc, Sicoob Transcredi, JCI, Desbravadores, Escoteiros e as Escolas Theodoro e Olavo Cecco Rigon.