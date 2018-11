Homem encontrado sem vida no interior de residência em Concórdia

Um corpo em avançado estado de decomposição foi achado no interior de uma residência, localizada no bairro Cinquentenário em Concórdia, na manhã desta sexta-feira, dia 16. Trata-se de um homem, de 58 anos, morador desse imóvel. Ainda não se sabe as causas da morte, mas acredita-se que tenha sido natural.



Conforme informações, vizinhos estranharam a ausência do homem e chamaram o filho da vítima. Este foi até a casa e deparou-se com o corpo do pai. Acredita-se que a morte tenha ocorrido há uma semana.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para ir ao local. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias também estiveram na residência.

(Com informações do repórter André Krüger).