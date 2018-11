Os bastidores do Legislativo começam a esquentar com a proximidade da eleição para a presidência da Câmara de Vereadores de Concórdia e membros da Mesa Diretora. A votação está marcada para a terça-feira, dia 11 de dezembro. Faltando 20 dias para as definições, o cenário ainda é bastante nebuloso. A informação que circula é que Jaderson Miguel Prudente (PSD), Fabiano Caitano (PSDB), Anderson Guzzatto (PR) e Mauro Fretta (PSB) demonstraram interesse em presidir a Câmara.

Evandro Pegoraro (PT), Edno Gonçalves (PDT) e Anderson Guzzatto (PR) participaram do programa Mesa Redonda da Rádio Aliança nesta sexta-feira, 16 de novembro, e comentaram sobre a eleição. Guzzatto lamentou que pessoas que não fazem parte do Legislativo estão interferindo neste processo. “Isso sempre foi um grande problema porque elas acham que devem entrar ali e dizer quem será o presidente. Quem deve escolher somos nós que vivemos o dia a dia e conhecemos a realidade da Câmara”, pontuou.

A bancada do PT não deverá indicar nomes. Evandro Pegoraro manteve uma fala moderada, mas concordou com as manifestações de Anderson Guzzatto. “Tem vários vereadores com condições e é difícil falar em nomes. Estamos tratando de um poder e cada um tem seu papel. Essa decisão tem que ser tomada pelos vereadores”, afirmou Pegoraro.

Edno Gonçalves também foi discreto ao se manifestar sobre a eleição marcada para 11 de dezembro. “Até agora recebi pedido de voto apenas de um pré-candidato, mas não acredito que teremos uma chapa de consenso. Vamos trabalhar para fazer o melhor para a sociedade”, destacou.

Para a escolha do novo presidente e membros da Mesa Diretora os 13 vereadores deverão tornar público o voto. Atualmente, os vencimentos totais de um vereador em Concórdia chegam a R$ 6.956,20. O salário bruto do presidente é de R$ 10.434,20.