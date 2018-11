Um fato inusitado foi registrado no feriado de quinta-feira, dia 15, em Concórdia. Na madrugada, um homem furtou um Audy A4, mas decidiu devolver o veículo pela manhã. Ele foi até a Delegacia para fazer a “entrega”, mas acabou fugindo do local. Mesmo assim o carro foi encontrado.

De acordo com o proprietário do Audi, o carro estava estacionado ao lado de uma Choperia no Bairro São Cristóvão. Por volta de 1:20h da madrugada, funcionários viram o homem correndo em direção ao veículo, em seguida viram também, que ele havia sido furtado. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o suspeito.

Arrependido, durante a manhã, o homem foi até a Delegacia e contou a um agente sobre o fato e disse que iria devolver o veículo. Ao saber que não era tão "simples assim", e que teria que dar explicação ao delegado, ele resolveu fugir.

Mais tarde, sem dizer onde estava, o homem fez contato com o antigo proprietário do carro informando que ele havia furtado e o veículo estava em frente a um prédio na Rua Vitório Celante e que o atual dono poderia ir buscar. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar o caso, mas o autor do furto não foi encontrado.

O atual proprietário do carro relatou ao Jornalismo da Aliança, que o homem que furtou o carro já foi dono do Audi. Ele teria vendido há menos de um mês para outra pessoa, que revendeu também. Por ter conseguido furtar com facilidade e por deixar o carro em frente ao prédio, chaveado, o dono acredita que o suspeito ainda tenha uma chave reserva.