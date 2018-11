A Polícia Militar de Concórdia apreendeu entorpecentes em duas abordagens policiais. Os fatos ocorreram na noite da quinta-feira, dia 15.



O primeiro caso ocorreu na rua 29 de Julho, por volta das 21h30, durante rondas policiais. Na ocasião foi parada uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, conduzido por J.P.S e tendo como caroneira uma adolescente. Com esta, os policiais encontraram 52,2 gramas de maconha. Em consulta documental, foi verificado que J.P.S possuía ordem judicial com restrição de horários, sendo que deveria estar na sua residência no período das 20h às 6h.

A jovem foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil através do Conselho Tutelar.



Em outra ocorrência, pouco tempo depois, a PM apreendeu uma pequena quantidade de maconha que estava com o motorista de uma BMW, de iniciais R.M.M. No veículo estavam duas pessoas. Neste caso, somente um Termo Circunstanciado foi confeccionado.