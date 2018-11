As câmeras de monitoramento de uma panificadora que fica na Rua Estados Unidos, no Bairro das Nações, flagraram a ação de um homem que invadiu o estabelecimento na madrugada desta sexta-feira, dia 16. Ele furtou talões de cheques em nome de Delicacy Pães e Doces e Delicacy Emporium Gourmet, um notebook, dinheiro, equipamentos de informática e demais objetos. O ladrão também bagunçou todo o ambiente.

A proprietária da panificadora relatou ao Jornalismo da Aliança que ainda está contabilizando o prejuízo e avaliando as imagens com a empresa de monitoramento. Ela contou que o ladrão abriu gavetas, armários e geladeiras. Ele revirou tudo e ainda jogou muitas coisas no chão. Ele chegou a sair com sacolas com os produtos furtados.

A ação aconteceu por volta de 01h e o bandido permaneceu dentro da panificadora por cerca de duas horas. Ainda segundo a proprietária, o alarme disparou somente no momento em que o ladrão saia do estabelecimento.