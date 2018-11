Cursos serão ofertados a partir do primeiro semestre de 2019.

A unidade do Senai de Concórdia está oferencendo vagas em seis cursos técnicos. Os cursos técnicos em edificações, eletromecânica, eletrotécnica, informática, mecânica e segurança do trablaho serão oferecidos a partir do primeiro semestre de 2019.



Para mais informações sobre cursos e matrículas, o site sc.senai.br.