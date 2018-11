PM de Concórdia participou do Curso de Radiopatrulha Rural

Dois policiais da PM de Concórdia participaram nos últimos dias do Curso de Radiopatrulha Rural, realizado em Xanxerê. Da turma de 27, dois são de Concórdia. O curso iniciou no dia cinco de novembro, com carga horária de 60 horas/aula.



O objetivo do curso foi de proporcionar aos policiais o treinamento adequado ao emprego em atividades operacionais preventivas e repressivas, com a finalidade de realizar o policiamento ostensivo motorizado em áreas rurais e de fronteiras.