Movimento SC pela Educação: Câmara Regional avalia as atividades do ano

A Câmara Regional do Movimento Santa Catarina pela Educação, região do Alto Uruguai Catarinense, esteve reunida na manhã de terça-feira, dia 13, no SESC. Foi mais uma oportunidade para debater sobre as ações que foram desencadeadas durante o ano. Uma das iniciativas foi o Prêmio Santa Catarina pela Educação, que reconheceu iniciativas voltadas à elevação da escolaridade básica e qualificação profissional dos trabalhadores. Diversas empresas da região participaram e deram visibilidade aos seus projetos. “A participação expressiva das empresas mostra o comprometimento de todos com a proposta de fortalecer as iniciativas que fomentem a elevação da escolaridade dos trabalhadores. Temos projetos muito bem estruturados, que elevam o papel social desses empreendimentos”, assinala a diretora regional do SESI, Rosane Kunen.





A Câmara Regional do Movimento Santa Catarina pela Educação tem mobilizado representantes de entidades e empresários para que invistam em educação, criando as condições favoráveis para que os trabalhadores se qualifiquem mais, tendo assim perspectivas de crescimento pessoal e profissional. Na região do Alto Uruguai Catarinense, a Câmara de expandido suas ações, fortalecendo sua atuação. A cada ano mais forças se unem ao Movimento, comprovando que a comunidade regional tem abraçado a proposta. Para 2019, a ideia é fortalecer ainda mais as ações.

O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) para o Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, entende que a junção de forças é fundamental para que os resultados almejados sejam atingidos. “É através dessa sinergia que conseguiremos aumentar a escolaridade de nossos trabalhadores e alcançarmos as metas estabelecidas pelo Movimento. É uma grande honra ver a sociedade envolvida neste projeto. O ano que vem será mais um ano de muito trabalho para todos nós”, destaca Mendonça.

O Movimento Santa Catarina pela Educação visa mobilizar, articular e influenciar os setores econômicos e o poder público para melhorar a educação quanto à escolaridade, qualificação profissional e qualidade do ensino. A iniciativa reúne representantes dos setores econômicos, dos sindicatos patronais e laborais, dos setores educacionais, da sociedade civil e do poder público, comprometidos com a causa de contribuir para Santa Catarina se manter na rota da inovação e do desenvolvimento social e econômico por meio da Educação.

