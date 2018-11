O motorista de uma carreta relatou na Delegacia de Concórdia, que foi assaltado na manhã de terça-feira, dia 13, em Campos Novos. Ele, que é de Minas Gerais, foi rendido por homens armados e colocado em um carro. Depois de rodar por horas, foi preso em uma casa. Mais tarde foi colocado novamente em um carro e largado na SC-155, entre Xavantina e Xanxerê. Sem saber onde estava, pegou carona e parou em Concórdia na manhã desta quinta-feira, dia 15.

De acordo com o relato do motorista, os bandidos levaram a carreta e a carga, que era de estruturas de construção. Ele também contou na Delegacia, que enquanto estava no carro rendido, os bandidos cobriram seu rosto.

Ainda segundo o motorista, os bandidos usavam pistolas e pediam que ele não falasse e não olhasse para eles. A vítima contou que não houve agressão. Além do caminhão, os assaltantes levaram R$ 550,00.

A carreta roubada foi encontrada abandonada em um bairro de Chapecó nesta quinta-feira, dia 15, mas sem a carga.