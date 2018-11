Um cerimonial normalmente realizado apenas em espaços privados de quarteis e batalhões, este ano será aberto à participação do público. A homenagem ao Dia da Bandeira, será na próxima segunda-feira, 19 de novembro, na Concha Acústica, situada a praça Dogello Goss, ao meio-dia.



Na solenidade, serão incineradas as bandeiras consideradas “inservíveis”, que poderão ser entregues antes ou no dia do evento. Os participantes do ato devem comparecer à praça a partir das 11h30, para os devidos encaminhamentos. Em caso de chuva, a homenagem será em frente a Prefeitura Municipal.



O dia de comemoração ao símbolo nacional foi instituído em 1889, com a Proclamação da República. Entidades como Polícia e Reservistas Militares, Bombeiros Voluntários são organizadores do evento, juntamente com a Secretaria de Educação de Concórdia.

(Fonte: Lana Correia Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia).