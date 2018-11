Na próxima quarta-feira (21) será realizado no IFC – Campus Concórdia, o Seminário de Responsabilidade Técnica promovido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina (CRMV-SC). O evento é gratuito e a participação é obrigatória para Médicos Veterinários e Zootecnistas que atuam como Responsáveis Técnicos. O evento será no Auditório Central, Rodovia SC-283, Km-17 s/n- Fragosos.



O Responsável Técnico é um fiscal do consumidor. Médicos Veterinários e Zootecnistas que atuam nesta área trabalham para garantir a qualidade dos produtos e serviços produzidos ou prestados pelas empresas registradas no CRMV-SC. “O profissional desta área assume uma imensa responsabilidade, pois eventuais danos que possam ocorrer ao consumidor decorrente de sua conduta profissional resultam em consequências graves, de cunho civil e penal”, alerta o presidente do CRMV-SC, Méd. Vet. Marcos Vinícius de Oliveira Neves. Por isso o Conselho realiza anualmente em todas as regiões do Estado os Seminários de RT, promovendo capacitação e atualização dos 1.800 profissionais que atuam nesta área em Santa Catarina.



Os seminários são divididos em duas etapas. O Módulo Básico, a partir das 14h, para quem está começando na profissão e o Módulo Avançado, a partir das 18h, com participação obrigatória a cada dois anos. O seminário é aberto para estudantes dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia e demais profissionais da área que não atuam como RT. Participantes deverão levar três quilos de alimento não perecível que serão doados para instituições sociais locais. Inscrições abertas e mais informações no site www.crmvsc.org.br.

(Fonte: Patrícia Umpierres Rodrigues/Conselho Regional de Medicina Veterinária)