Uma Cooperativa de Crédito que leva a sério os princípios preconizados pelo cooperativismo, que respeita e valoriza cada cooperado e que reconhece o legado de seus sócios-fundadores. No último dia 08 novembro, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Uruguai Catarinense, completou 34 anos de trajetória. Um sonho que iniciou com um grupo de 33 pessoas, sendo produtores rurais e diretores da Copérdia e que se tornou realidade graças ao arrojo e o comprometimento de seus fundadores. Para celebrar o aniversário, o Sicoob Crediauc realizou um café da manhã, que contou com a presença de cooperados, conselheiros, delegados, convidados e colaboradores.





Na oportunidade, a presidente da cooperativa, Maria Luisa Lasarim, falou sobre os números e destacou o comprometimento com o desenvolvimento regional. “Trabalhamos continuamente em busca da excelência em nossos produtos e serviços. Disponibilizamos aos cooperados todas as tecnologias, que atendem às tendências do universo financeiro. Entretanto, sabemos que o cooperado do Sicoob Crediauc exige e merece sempre mais. Ele anseia por um atendimento personalizado e nós oferecemos esse diferencial. Apesar de todos os avanços tecnológicos, que cada vez mais restringem as relações humanas, o Sicoob Crediauc faz questão de valorizar cada cidadão que procura os serviços da cooperativa. Nossos colaboradores são comprometidos com um atendimento de excelência, estabelecendo uma relação de proximidade e confiança entre as partes”, assinala Maria Luisa Lasarim.





Durante sua manifestação, a presidente do Sicoob Crediauc mais uma vez reconheceu o legado e a visão de futuro dos sócios-fundadores. “Os sócios-fundadores têm uma participação decisiva na história do Sicoob Crediauc, afinal, foram eles que tiveram a iniciativa de dar início à trajetória da cooperativa. Para nós, é um motivo de orgulho lembrar e reconhecer o esforço e o arrojo desses visionários. Hoje, 34 anos depois, temos uma cooperativa forte, que inova constantemente, mas que jamais abandona suas raízes e seus propósitos”, acrescenta.





Atualmente, o Sicoob Crediauc atua em 14 municípios do Alto Uruguai Catarinense e já está habilitado para expandir suas atividades para 7 municípios do Alto Uruguai gaúcho. Em novembro foi inaugurada a unidade de Tapejara, Rio Grande do Sul. No mês de dezembro será inaugurada a unidade de Erechim. A cooperativa conta com aproximadamente 44.000 cooperados e mais de 260 colaboradores.





Papel Social





O Sicoob Crediauc está presente com força e vigor em todos municípios da área de atuação, em Santa Catarina. Também apoia eventos como: feiras, atividades esportivas, iniciativas culturais e educativas, ações voltadas à preservação do meio ambiente e à sustentabilidade e fomento às atitudes saudáveis que garantem bem-estar e qualidade de vida à população. Desenvolve projetos junto aos cooperados, como o projeto Conheça o Sicoob Crediauc, palestras de Educação Financeira, projeto Sesi Ciências junto as escolas.



(Fonte: Luis Henrique Rigon - Marketing Sicoob Crediauc)