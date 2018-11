Todas as ruas de Concórdia que receberão recapeamentos ou nova pavimentação passarão pela troca de tubulação do sistema de abastecimento de água. O trabalho já está garantido para mais de 30 ruas, diante da assinatura do convênio entre a Administração Municipal e Casan. O prefeito Rogério Pacheco esteve com o presidente da estatal, Adriano Zanotto, para firmar a parceria no valor de R$ 2 milhões. De imediato os trabalhos já foram iniciados nas ruas Rio de Janeiro e São Paulo, do bairro Estados, que em breve serão recapeadas.

O convênio com a Casan visa reduzir drasticamente as aberturas de novas pavimentações, para consertos da tubulação, já que o sistema é bastante antigo e apresenta problemas constantemente. “Esta ação já foi desenvolvida em outras ruas que receberam pavimentação recentemente, mas com a assinatura do convênio, garantimos esta prática para todas as demais vias, que virão a receber asfalto novo. É uma forma de preservar os investimentos públicos e garantir maior e mais duradoura qualidade as vias”, comenta o prefeito.

Pacheco aproveitou o encontro com Zanotto para entregar uma notificação referente as obras de saneamento básico, que estão sendo executadas pela Trix em Concórdia. “A Administração está cobrando a execução adequada, além dos reparos em locais que estão apresentando problemas”, informa o prefeito, que constantemente tem cobrado providências em relação a obra.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)