A final da Copa Scherer 4x4 Carbon Free neste ano também valerá pontos para a final do Campeonato Catarinense de Rally Regularidade 4x4. A prova acontece no próximo sábado, dia 17 de novembro, em Joaçaba, e conta com cinco competidores de Piratuba brigando pelo título das categorias Master, Turismo, Jeep e Novato. Neste ano a Copa Scherer 4x4 Carbon Free conta com quatro provas no total e já passou por Capinzal, Tangará e Ipira/Piratuba. Em Joaçaba será realizada a prova que vale pela 7º e 8º etapas do campeonato do Oeste Catarinense.

A cidade de Piratuba pode encerrar a competição comemorando até três títulos. Na Master, o piloto Leandro Riffel briga pelo campeonato na categoria destinada aos competidores mais experientes. Leandro compete ao lado do navegador de Capinzal, Michael Masson. Já nas categorias Turismo e Jeep, o piloto Ari Tondin e seu filho, o navegador André Tondin, estão liderando a classificação geral da competição. Na categoria Novato, o piloto Juliano Matzenbacher e o navegador André Hackman também estão em primeiro lugar no acumulado.

A prova de Joaçaba vai contar com cerca de 120 quilômetros de percurso em terreno totalmente inédito em três fazendas diferentes de reflorestamento localizadas na região de Joaçaba. Logo no início, os competidores também irão realizar um prime em um loteamento na cidade de Catanduva. "A prova não será tão técnica como as outras do campeonato deste ano, mas as médias serão bem justas e será exigido mais do piloto. Acredito que na navegação também será bem legal e vamos encerrar esse ano com chave de ouro", afirma o diretor de prova Kassiano Kerber, o Kako.

(Fonte: Aline Ben da Costa)