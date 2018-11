Fato aconteceu no fim da noite de quarta-feira, dia 14.

Um jovem de 29 anos perdeu a vida em um grave acidente registrado por volta das 22h15min desta quarta-feira (14) na BR-470, em Campos Novos. A vítima conduzia um Renault Clio com placas do município, que foi atingido por um caminhão com placas de Lagoa Vermelha/RS nas proximidades da COOCAN.

Jéfferson Corrêa, que estava preso às ferragens do veículo, chegou ser resgatado com vida pelos Bombeiros. Ele foi conduzido ao Hospital Dr. José Athanásio apresentando traumatismo crânio encefálico e politraumatismo. Devido a gravidade dos ferimentos, o rapaz teve que ser transferido para o Hospital Universitário Santa Terezinha de Joaçaba, onde foi a óbito.

O motorista do caminhão, de 61 anos, não se feriu e aguardou a chegada da Polícia Rodoviária Federal para registrar a ocorrência.

(Fonte: Simpatia FM)