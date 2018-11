Homem é preso com droga no acesso a Piratuba, na madrugada de quinta-feira

Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta desta quinta-feira, dia 15, suspeito de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na SC-150, na saída para Piratuba. Segundo as informações, as guarnições faziam operação barreira quando abordaram um Corsa Hatch conduzido por C.H.P. No momento da abordagem ele teria ficado nervoso e o comportamento gerou suspeita aos policiais.

Em uma mochila que estava no banco do carona foram encontradas 15 buchas de substância semelhante à pasta base de cocaína e mais duas buchas no tapete do veículo do lado do carona.

O material apreendido pesou quase três gramas. O condutor disse que o entorpecente era para consumo próprio. Foi apreendido também um telefone celular, R$ 42,00 em espécie e um caderno contendo anotações. Tudo foi entregue na Delegacia de Polícia de Joaçaba.

O suspeito ainda estava com a carteira de habilitação suspensa. Diante disso, o Corsa foi recolhido e a PM confeccionou os autos de infrações de trânsito pertinentes e deu voz de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas, conduzindo o autor para a autoridade competente.

Fonte: Michel Teixeira