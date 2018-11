Justiça da Comarca de Concórdia negou o pedido de revogação de prisão preventiva dos dois suspeitos de participação em confusão que resultou na agressão que pode ter provocado a morte de Jorge Wendel Gonçalves Silva. A informação foi confirmada para o jornalismo da Rádio Aliança pela advogada de defesa dos réus, Camila Raquel Hilgert.



Segundo a advogada de defesa, nos próximos dias será protocolado um pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) para que os dois suspeitos sejam liberados.



Conforme a advogada Camila Raquel Hilgert, dentre várias justificativas para o pedido da revogação da prisão preventiva, destacam-se o fato de que os dois jovens possuem residência fixa, carteira de trabalho assinada, não possuem antecedentes e que ambos se apresentaram espontaneamente e estão contribuindo com as investigações.



De acordo com o que já foi informado pela Rádio Aliança, os dois jovens participaram da confusão que resultou no espancamento de Jorge Wendel da Silva, com 23 anos. A vítima morreu dias depois no Hospital São Francisco em Concórdia, possivelmente em decorrência dos ferimentos e lesões sofridos na confusão, ocorrida na madrugada do último dia 14, na Osvaldo Zandavalli, no centro de Concórdia.