O vice-presidente da Câmara de Irani, Wilson Zamarki, do PP, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Irani nesta semana, em função de uma ameaça de morte. De acordo com o vereador, na noite de segunda-feira, por volta de 22:30h, ele recebeu uma ligação no celular. Um homem teria falado rapidamente sobre a conduta de Zamarki no Legislativo dizendo que ele poderia “amanhecer como o outro lá em cima”, se referindo a um rapaz que foi morto a tiros no sábado no interior de Irani.

Em entrevista ao Jornalismo da Rádio Aliança, o vereador disse que tem um suspeito e que ficou assustado. Também relatou que a ameaça é uma forma de retaliação em relação à atuação combatente na Câmara. “Eu faço meu trabalho, faço indicações, cobranças, fiscalizo os serviços da Prefeitura, e quando necessário, fazemos denúncias ao Ministério Público. Eu costumo divulgar todas estas ações. Acredito que isso tenha incomodado, mas é a função do vereador”, detalha Zamarki. “Na hora eu conheci a voz, tentei ligar de volta, mas não fui atendido. No outro dia, ligamos da Câmara e a pessoa atendeu”, conta ele.

O vice-presidente do Legislativo disse que antes de registrar o Boletim de Ocorrência, aguardou outra possível ligação. “Imaginei que a pessoa estivesse de cabeça quente na noite de segunda e que fosse conversar comigo na terça, mas como não aconteceu, à tarde fui até a Delegacia. O assunto também será tratado na Câmara, para sabermos como proceder, pois foi uma ameaça ao trabalho de um vereador”, lamenta Zamarki. “O que posso afirmar é que isso não vai me intimidar, fui eleito para fazer meu trabalho em vou continuar fazendo, inclusive tenho recebido muito apoio da população, que ficou indignada com o fato”, garante o vereador.