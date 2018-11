Polícia Militar também localizou uma moto com registro de furto

Corsa furtado no Santa Cruz é recuperado no Bairro dos Estados

O Corsa furtado na madrugada de terça-feira, dia 13, da garagem de uma casa no Bairro Santa Cruz, foi localizado nesta quarta-feira no Bairro dos Estados. A Polícia Militar recebeu a informação de que o veículo estava abandonado no local e ao verificar, constatou que tinha registro de furto.

Já na noite de terça-feira, uma guarnição realizou a abordagem de uma motocicleta. A moto também possuía registro de furto. Na mesma noite a PM foi informada que um masculino estava pedindo dinheiro nas residências, no Bairro Vista Alegre. O suspeito foi abordado e com ele a guarnição encontrou um rádio automotivo. O homem repassou informações inconsistentes sobre a origem do aparelho e foi conduzido para a Delegacia de Concórdia. O rádio foi apreendido