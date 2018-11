O feriado da quinta-feira, 15 de novembro, data de Proclamação da República, será estendido em poucos órgãos públicos. Apenas os serviços ligados ao governo do Estado terão ponto facultativo em Concórdia no dia 16. Os supermercados do município trabalharão das 8h às 13h no feriado de quinta-feira. Fruteiras e alguns mercados familiares poderão fazer horários diferenciados.

A Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia e demais órgãos ligados ao governo do Estado, como Epagri, Cidasc, Celesc e Casan, não vão trabalhar na quinta e na sexta-feira. A Prefeitura de Concórdia não terá expediente amanhã, mas trabalha normal na sexta-feira. Escolas e CMEI’s também seguem as atividades, mas algumas unidades farão reunião pedagógica neste dia. É importante que os pais conversem com a direção de cada educandário.

Os bancos vão folgar apenas no feriado de amanhã. Hoje à tarde e na sexta-feira o atendimento será em horário normal. No Judiciário será feriado na quinta, mas na sexta as atividades seguem normalmente. O transporte coletivo da Hodierna seguirá os horários de domingo nesta quinta-feira.