Polícia Civil investiga autoria de assassinato de Amarildo Roberto Dall Puppo, 39 anos, encontrado morto no sábado.

Familiares de Amarildo Roberto Dall Puppo pedem Justiça e que a Polícia Civil encontre os responsáveis pelo assassinato do homem, de 39 anos. Ele foi achado morto dentro do próprio carro na estrada de acesso a Linha Pingador, interior de Irani, na manhã do último sábado, dia 10.



Em entrevista ao Jornalismo da Rádio Aliança, a tia de Amarildo, Dilma Dall Puppo, destaca que a família está sem chão com o ocorrido. "Pedimos Justiça! Que a polícia trabalhe para descobrir quem foi que matou e o porquê. Ele não merecia isso! Ele era honesto, trabalhador, não tinha encrenca com ninguém", completa.



Conforme Dilma, Amarildo não havia demonstrado ter alguma intriga com alguém. "Nunca ouvimos falar. Ele era um piá honesto mesmo. Por esse lado, eu defendo ele!", reitera.



A Polícia Civil já está investigando o caso e um desdobramento pode ser informado nas próximas horas.



Conforme informado pela Rádio Aliança, o veículo em que a vítima estava apresentava quatro perfurações de disparo de arma de fogo. Conforme necrópsia realizada, Amarildo foi atingido por quatro disparos, três foram no braço e tórax e outro pegou de raspão.

(Com informações do repórter André Krüger),.