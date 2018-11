Investimentos somam aproximadamente R$ 220 mil. Ginásio recebeu piso no e adequação do sistema de energia elétrica.

A entrega da reforma do piso ocorreu nesta terça-feira, 13 de novembro, no ginásio do Tancredão, com a presença de autoridades como o prefeito, Rogério Pacheco, secretários da equipe de governo, vereador Valcir Zanella, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional - ADR, Wagner Bee, cadeirantes membros da equipe de basquete Águias Concórdia e alunos da Escola do Parque de Exposições.



O ginásio recebeu piso novo, adaptado para diversas modalidades, com dimensões diferentes de quadra. A empresa responsável pela obra foi a Copag Construtora e Incorporadora Eireli ME e custou R$172.890,35 mil, deste montante aproximadamente R$ 66 mil vieram de convênio com o Governo de Santa Catarina.



Além do piso, o ginásio também recebeu recentemente readequação em seu sistema de energia elétrica, com custo de R$ 46,139,00 reais, pago com recursos próprios da prefeitura. A instalação foi feita pela empresa Fabiano Franchin ME. O ginásio, que já tem décadas de uso, servirá para as atividades físicas da escola, além de treinos e competições de diversas modalidades.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia)