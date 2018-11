“Empreendedorismo: supere seus medos e alcance resultados” foi o foco da palestra do consultor credenciado ao SEBRAE/SC, Jaime Folle, na última semana, em Concórdia. A iniciativa integrou as ações da Semana Global do Empreendedorismo (SGE) 2018, maior celebração mundial voltada para esta temática e que neste ano tem como mensagem principal “Empreendedorismo Jovem: A Hora é Agora”.



O calendário oficial no Brasil foi de 5 a 9 de novembro, mas durante todo o mês o empreendedorismo é motivo de comemorações e atividades. Três temas foram definidos para nortear a semana: Mulheres, Inclusão Social e Inovação. O intuito é conectar, capacitar e inspirar o público para que transforme ideias em iniciativas de sucesso.



A palestra de Folle teve por objetivo desenvolver nos participantes uma base motivacional mostrando um futuro promissor longe dos medos e traumas que atrapalham o ser humano. Apresentou um breve histórico do empreendedorismo, debateu sobre os motivos que levam as pessoas a ter sucesso em seus empreendimentos, as características comportamentais de um empreendedor, a visão de futuro e nossos medos, os casos de sucesso, além de falar sobre o Empretec – um dos maiores programas de empreendedorismo do mundo.



Empretec



O Empretec visa potencializar o perfil empreendedor por meio do desenvolvimento de características para melhoria do desempenho empresarial, segurança na tomada de decisões, ampliação da visão de oportunidades e aumento nas chances de sucesso nos negócios. A metodologia foi desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e é voltada para o aprimoramento de características de comportamento empreendedor e para a identificação de novas oportunidades de negócios.

